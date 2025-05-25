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СМИ сообщают о встрече екатеринбургского мэра с инженером китайского метро
Кадр из видео: «ЕКАТ на связи»
В СМИ сообщают, что Алексей Орлов в составе делегации Екатеринбурга встретился с главным инженером метрополитена Чунцина в Китае.
Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал «ЕКАТ на связи», позиционирующий себя как ресурс, публикующий актуальную информацию о связях уральской столицы с зарубежными городами. По его данным в ходе встречи обсуждались технологии строительства, льготные билеты и их софинансирование и подходы к проектированию новых линий.
Ранее Алексей Орлов писал о работе екатеринбургской делегации в городе-побратиме Чэнду в своём телеграм-канале.
Одним из первых об этом сообщил телеграм-канал «ЕКАТ на связи», позиционирующий себя как ресурс, публикующий актуальную информацию о связях уральской столицы с зарубежными городами. По его данным в ходе встречи обсуждались технологии строительства, льготные билеты и их софинансирование и подходы к проектированию новых линий.
«Сегодня в метро [Чунцина] работают 22 тысячи сотрудников, функционируют 14 линий, пассажиропоток 4 миллиона людей в день»,
– пишет ресурс.
Ранее Алексей Орлов писал о работе екатеринбургской делегации в городе-побратиме Чэнду в своём телеграм-канале.
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