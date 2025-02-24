Возрастное ограничение 18+
Куйвашев сообщил о совместной работе с белорусскими метростроителями
Кадр из видео: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намекнул на возможные работы по строительству второй ветки екатеринбургского метрополитена.
Подводя итоги встречи с Александром Лукашенко, на которой вновь была озвучена готовность построить для метро Екатеринбурга вторую ветку, Куйвашев, сообщил о сотрудничестве с белорусскими метростроителями, но сказал об этом это очень размыто, не называя конкретных сроков или работ, которые уже были сделаны или только планируют сделать.
Напомним, что белорусы предлагали построить новую ветку для метрополитена уральской столицы за 120-160 миллиардов рублей.
Подводя итоги встречи с Александром Лукашенко, на которой вновь была озвучена готовность построить для метро Екатеринбурга вторую ветку, Куйвашев, сообщил о сотрудничестве с белорусскими метростроителями, но сказал об этом это очень размыто, не называя конкретных сроков или работ, которые уже были сделаны или только планируют сделать.
«Что касается метро. Метростроители в Беларуси есть. Наши команды работают сейчас. Заимствуют друг у друга опыт, знакомятся с потребностями и компенсациями. Работы над реализацией метро в процессе. Пока говорить о реализации конкретных [этапах] пока рано. Идёт предварительная работа»,
– сказал губернатор.
Напомним, что белорусы предлагали построить новую ветку для метрополитена уральской столицы за 120-160 миллиардов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
17 февраля 2025
17 февраля 2025
В Екатеринбурге до лета закроют движение по мосту на Куйбышева
16 февраля 2025
16 февраля 2025