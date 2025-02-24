Куйвашев сообщил о совместной работе с белорусскими метростроителями

«Что касается метро. Метростроители в Беларуси есть. Наши команды работают сейчас. Заимствуют друг у друга опыт, знакомятся с потребностями и компенсациями. Работы над реализацией метро в процессе. Пока говорить о реализации конкретных [этапах] пока рано. Идёт предварительная работа»,