С начала года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов





– сказал Епифанов. «59% от общего объёма поставок занимает этот фрукт, завезено более 420 тонн стоимостью 85,5 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост в два раза»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала 2025 года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов общей стоимостью более 148 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году, как в стоимостном, так и весовом выражении.Такие данные Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. Основной страной-импортером стал Китай.По словам исполняющего обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов, больше всего уральцы любят свежее манго.Также пользуется спросом питахайя – её доля 39%. С начала года в Свердловскую область более 260 тонн «драконьего фрукта» стоимостью 57,4 млн рублей. Объёмы поставок увеличились в десять раз по весу и в десять раз по стоимости.Пик поставок манго и питахайи пришёлся на февраль – апрель, маракуйи – на сентябрь и октябрь.