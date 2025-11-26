Возрастное ограничение 18+
С начала года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов
Фото: Уральское таможенное управление
С начала 2025 года в Свердловскую область привезли 719 тонн экзотических фруктов общей стоимостью более 148 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году, как в стоимостном, так и весовом выражении.
Такие данные Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. Основной страной-импортером стал Китай.
По словам исполняющего обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов, больше всего уральцы любят свежее манго.
Также пользуется спросом питахайя – её доля 39%. С начала года в Свердловскую область более 260 тонн «драконьего фрукта» стоимостью 57,4 млн рублей. Объёмы поставок увеличились в десять раз по весу и в десять раз по стоимости.
Пик поставок манго и питахайи пришёлся на февраль – апрель, маракуйи – на сентябрь и октябрь.
Такие данные Вечерним ведомостям привели в пресс-службе Уральского таможенного управления. Основной страной-импортером стал Китай.
По словам исполняющего обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов, больше всего уральцы любят свежее манго.
«59% от общего объёма поставок занимает этот фрукт, завезено более 420 тонн стоимостью 85,5 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост в два раза»,
– сказал Епифанов.
Также пользуется спросом питахайя – её доля 39%. С начала года в Свердловскую область более 260 тонн «драконьего фрукта» стоимостью 57,4 млн рублей. Объёмы поставок увеличились в десять раз по весу и в десять раз по стоимости.
Пик поставок манго и питахайи пришёлся на февраль – апрель, маракуйи – на сентябрь и октябрь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Россияне стали чаще покупать автомобили в онлайн
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Уральские таможенники будут работать в выходные перед повышением утилизационного сбора
26 ноября 2025
26 ноября 2025
В Свердловской области на 22% вырос спрос на дворников
26 ноября 2025
26 ноября 2025