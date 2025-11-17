Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области вновь подорожали огурцы: на 12% за неделю
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Цены на огурцы вновь повысились в Свердловской области. Только за неделю они подорожали на 12%, достигнув среднего ценника в 170 рублей за килограмм.
Такие данные приводит пресс-служба Свердловскстата на 17 ноября 2025 года. Месяц назад купить килограмм огурцов можно было за 120 рублей 30 копеек. Также выросли цены на помидоры – на 4,31% до 230 руб. 72 коп. (206 руб. 95 коп. на 20 октября).
На другие «овощные» позиции цены за месяц практически не изменились: капуста подорожала до 31 руб. 59 коп. (месяц назад – 26 руб. 99 коп.), морковь – до 42 руб. 52 коп. (40 руб. 53 коп.), лук – до 36 руб. 37 коп. (35 руб. 10 коп.). Ценник на картошку остался прежним – 34 руб. 61 коп. сейчас и месяц назад.
Напомним, что для огурцов и помидоров это ещё не предел. В начале декабря 2024 года килограмм огурцов стоил 224 рубля, а помидоров – 245 рублей.
