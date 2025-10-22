В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области подорожали огурцы – почти на 15%. Такие данные Вечерним ведомостям приводит региональная служба статистики.По информации пресс-службы Свердловскстата на 20 октября 2025 года, средняя стоимость одного килограмма свежих огурцов выросла на 14,74% – до 120 руб. 32 коп. Также подросли цены на помидоры – килограмм стоит теперь в среднем 206 руб. 95 коп. (+7,26%), картофель – 34 руб. 61 коп. (+5,33%), капуста – 26 руб. 99 коп. (+4,15%).Немного снизились цены на морковь – 40 руб. 53 коп. (-2,08%), лук – 35 руб. 10 коп. (-6,13%). Также немного доступнее стала вермишель – 126 руб. 72 коп. (-3,17%). В остальном цены почти не изменились.