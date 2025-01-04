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Стоимость развязки на «Калине» в Екатеринбурге увеличилась, а сроки ввода — сдвинулись
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стоимость строительства долгожданной для екатеринбургских автомобилистов развязки у концерна «Калина» вновь подорожала. Согласно карточке контракта на портале госзакупок, актуальная цена на 12 января 2025 года — 8 миллиардов 277 миллионов 154 тысячи 270 рублей 40 копеек. Срок исполнения при этом сдвинули на 28 сентября 2026 года.
В конце декабря, во время встречи с главными редакторами екатеринбургских СМИ, мэр города Алексей Орлов заверил, что работы на строительстве развязки, несмотря на проблемы у подрядчика (в отношении «АльмакорГруп» начата процедура банкротства из-за многочисленных долгов), будут продолжены, и объект с высокой долей вероятности будет сдан даже раньше обозначенного срока — в 2025 году. Увеличение сроков и стоимости работ градоначальник объяснил тем, что проект 2014 года пришлось значительно корректировать из-за неучтённых инженерных сетей на местности. «Не было учтено огромное количество инженерных сетей, которые нужно было вынести, все вы прекрасно видите, как выросла стоимость материалов. Но, к счастью, переработанный проект вновь вынесли на экспертизу, примерно на 20% выросла стоимость. Большой объект, финансово ёмкий, но работы ведутся», — сказал 24 декабря Орлов. По словам мэра Екатеринбурга, работающие механизмы для продолжения стройки есть, даже при введении внешнего управления в отношении «АльмакорГруп».
В октябре 2024 года корреспондент Вечерних ведомостей обошёл всю стройплощадку развязки на пересечении улицы Комсомольской, Сибирского тракта и переулка Базового — и обнаружил там лишь двух рабочих, и те были охранниками. Правда, спустя некоторое время работы на объекте вновь активизировались.
Необходимость строительства развязки на проблемном транспортном узле назрела и перезрела ещё более 15 лет назад — тогда проблему пытались решить городские власти и губернатор Александр Мишарин, но, по заявлению мэрии Екатеринбурга, в 2011 году им помешал Алексей Навальный.
Скриншот с сайта госзакупок
В конце декабря, во время встречи с главными редакторами екатеринбургских СМИ, мэр города Алексей Орлов заверил, что работы на строительстве развязки, несмотря на проблемы у подрядчика (в отношении «АльмакорГруп» начата процедура банкротства из-за многочисленных долгов), будут продолжены, и объект с высокой долей вероятности будет сдан даже раньше обозначенного срока — в 2025 году. Увеличение сроков и стоимости работ градоначальник объяснил тем, что проект 2014 года пришлось значительно корректировать из-за неучтённых инженерных сетей на местности. «Не было учтено огромное количество инженерных сетей, которые нужно было вынести, все вы прекрасно видите, как выросла стоимость материалов. Но, к счастью, переработанный проект вновь вынесли на экспертизу, примерно на 20% выросла стоимость. Большой объект, финансово ёмкий, но работы ведутся», — сказал 24 декабря Орлов. По словам мэра Екатеринбурга, работающие механизмы для продолжения стройки есть, даже при введении внешнего управления в отношении «АльмакорГруп».
В октябре 2024 года корреспондент Вечерних ведомостей обошёл всю стройплощадку развязки на пересечении улицы Комсомольской, Сибирского тракта и переулка Базового — и обнаружил там лишь двух рабочих, и те были охранниками. Правда, спустя некоторое время работы на объекте вновь активизировались.
Необходимость строительства развязки на проблемном транспортном узле назрела и перезрела ещё более 15 лет назад — тогда проблему пытались решить городские власти и губернатор Александр Мишарин, но, по заявлению мэрии Екатеринбурга, в 2011 году им помешал Алексей Навальный.
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