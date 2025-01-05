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В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте на улице Ленина вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома. Возгорание охватило площадь в 15 квадратных метров. Как сообщили в МЧС по Свердловской области, из дома удалось спасти четырех человек с помощью специальных устройств, еще десять жителей эвакуировались самостоятельно по лестнице.
Один человек погиб, еще один получил травмы. На ликвидацию огня пожарным потребовалось 19 минут. Причины возгорания пока устанавливаются.
По данным МЧС, за минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 17 пожаров, 65 % из которых произошли в жилом секторе. В результате этих происшествий спасены 19 человек, один погиб, трое пострадали. Основными причинами пожаров стали аварийный режим работы электрооборудования (24 %), неосторожное обращение с огнем (18 %) и нарушение правил эксплуатации печного отопления (12 %).
Один человек погиб, еще один получил травмы. На ликвидацию огня пожарным потребовалось 19 минут. Причины возгорания пока устанавливаются.
По данным МЧС, за минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 17 пожаров, 65 % из которых произошли в жилом секторе. В результате этих происшествий спасены 19 человек, один погиб, трое пострадали. Основными причинами пожаров стали аварийный режим работы электрооборудования (24 %), неосторожное обращение с огнем (18 %) и нарушение правил эксплуатации печного отопления (12 %).
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В Свердловской области погиб человек при пожаре в жилом доме
07 января 2025
07 января 2025