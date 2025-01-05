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В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы

12.54 Воскресенье, 12 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Асбесте на улице Ленина вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома. Возгорание охватило площадь в 15 квадратных метров. Как сообщили в МЧС по Свердловской области, из дома удалось спасти четырех человек с помощью специальных устройств, еще десять жителей эвакуировались самостоятельно по лестнице.

Один человек погиб, еще один получил травмы. На ликвидацию огня пожарным потребовалось 19 минут. Причины возгорания пока устанавливаются.

По данным МЧС, за минувшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 17 пожаров, 65 % из которых произошли в жилом секторе. В результате этих происшествий спасены 19 человек, один погиб, трое пострадали. Основными причинами пожаров стали аварийный режим работы электрооборудования (24 %), неосторожное обращение с огнем (18 %) и нарушение правил эксплуатации печного отопления (12 %).

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:54 В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
12:42 В Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма
11:44 В Свердловской области остаются пропавшими без вести 144 человека с прошлого года
11:07 В Екатеринбурге отметят Всемирный день логики: лекция о собаках и мастер-класс для любителей рассуждений
19:06 В Екатеринбурге и Сысерти пройдут Бажовские дни с 24 по 29 января
16:37 Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию
14:39 В Свердловской области задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражи автомобилей
14:25 Депутат Госдумы направил в военную прокуратуру новые запросы по поводу Дома офицеров в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбург доставили более 11 миллионов насекомых и клещей
13:08 Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности
12:39 Уральский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест в 2025 году
12:07 Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют в феврале
11:48 Водители жалуются на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области
11:35 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
11:20 Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга
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