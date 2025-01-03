Жители Тавды восемь лет ждут расселения аварийного дома

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В городе Тавде жильцы дома на улице 4-ой Линии, признанного аварийным еще в 2015 году, уже восемь лет ожидают переселения. Как сообщает Следственный комитет России, деревянное здание 1931 года постройки находится в критическом состоянии.По словам обратившейся к председателю СК России Александру Бастрыкину жительницы, здание страдает от разрушения фундамента, трещин в стенах, неисправности инженерных систем и плесени. В некоторых нежилых квартирах обрушилась кирпичная кладка, а само строение грозит полным разрушением. Сроки предоставления нового жилья для жильцов дома неоднократно переносились, а многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результата.После обращения в приемную главы СК России «ВКонтакте» по этому вопросу начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах проверки.