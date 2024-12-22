Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей





– уверен Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего». «Новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой ведущих экспертов отрасли, но и позволит обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров»,





– отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов. «Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики, а также усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Москве усилиями Авито Работы и центра «Процессии будущего» отроется Клуб работодателей для представителей столичных компаний. Ожидается, что на старте в новое сообщество войдёт более 200 организаций. На встречах работодатели будут обсуждать трудности и делиться друг другом советами.В Клубе работодателей уже планируют проводить тренинги, мастер-классы и другие деловые мероприятия для соискателей. Всё это будет проходить на площадке центра «Профессии будущего».Первая встреча и обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы запланирована на начало 2025 года.