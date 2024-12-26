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На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Увы, первая неделя 2025 года не успела закончиться, а в Екатеринбурге открыт условный список трагических смертей на дорогах. ДТП с летальным исходом произошло вчера, 4 января.
Согласно имеющейся информации, трагедия произошла на улице Малышева. Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу в неположенном месте и таким образом нарушившую правила ПДД. От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте происшествия.
О погибшей информации пока нет, а вот о водителе кое-что известно. По сообщениям представителей правоохранительных органов, за рулём автомобиля марки «Audi» находился местный житель 1996 года рождения. Он занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, а права на управление транспортными средствами получил в 2014 году. За это время он привлекался к административной ответственности 47 раз, преимущественно за превышение скорости.
На место трагедии выезжали сотрудники полиции. Сейчас восстанавливается полная картина произошедшего, устанавливается личность погибшей.
Согласно имеющейся информации, трагедия произошла на улице Малышева. Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу в неположенном месте и таким образом нарушившую правила ПДД. От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте происшествия.
О погибшей информации пока нет, а вот о водителе кое-что известно. По сообщениям представителей правоохранительных органов, за рулём автомобиля марки «Audi» находился местный житель 1996 года рождения. Он занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, а права на управление транспортными средствами получил в 2014 году. За это время он привлекался к административной ответственности 47 раз, преимущественно за превышение скорости.
На место трагедии выезжали сотрудники полиции. Сейчас восстанавливается полная картина произошедшего, устанавливается личность погибшей.
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