На дороге в Екатеринбурге погибла молодая пешеходка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Увы, первая неделя 2025 года не успела закончиться, а в Екатеринбурге открыт условный список трагических смертей на дорогах. ДТП с летальным исходом произошло вчера, 4 января.Согласно имеющейся информации, трагедия произошла на улице Малышева. Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу в неположенном месте и таким образом нарушившую правила ПДД. От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте происшествия.О погибшей информации пока нет, а вот о водителе кое-что известно. По сообщениям представителей правоохранительных органов, за рулём автомобиля марки «Audi» находился местный житель 1996 года рождения. Он занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, а права на управление транспортными средствами получил в 2014 году. За это время он привлекался к административной ответственности 47 раз, преимущественно за превышение скорости.На место трагедии выезжали сотрудники полиции. Сейчас восстанавливается полная картина произошедшего, устанавливается личность погибшей.