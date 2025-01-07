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В Свердловской области остаются пропавшими без вести 144 человека с прошлого года
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области подвёл итоги работы за 2024 год. За год поступила 1301 заявка на поиск пропавших. Среди них удалось найти живыми 879 человек, погибшими — 65. Родственники были найдены у 84 потерявшихся, ещё в 27 случаях личность установлена, но родных отыскать не удалось. В 102 заявках отряду пришлось отказать. 144 человека всё ещё числятся пропавшими. Трое направлены в программу «Жди меня».
В отряде подчёркивают, что работа по поискам тех, кто всё ещё числится пропавшим, продолжается. Волонтёры продолжают распространять ориентировки, проводить поисковые работы в автономных группах и проверять возможные свидетельства. Как отмечают представители отряда, «помочь может каждый», и команда нуждается в новых добровольцах.
Для всех, кто готов присоединиться к поисковой работе, «ЛизаАлерт» проведёт обучение 18 января. На занятии новички узнают, как правильно участвовать в поисковых операциях в условиях города, какие навыки и экипировка для этого необходимы, и как взаимодействовать с командой.
Мероприятие пройдёт в штабе отряда по адресу: ул. Студенческая, 46. Начало — в 18:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
В отряде подчёркивают, что работа по поискам тех, кто всё ещё числится пропавшим, продолжается. Волонтёры продолжают распространять ориентировки, проводить поисковые работы в автономных группах и проверять возможные свидетельства. Как отмечают представители отряда, «помочь может каждый», и команда нуждается в новых добровольцах.
Для всех, кто готов присоединиться к поисковой работе, «ЛизаАлерт» проведёт обучение 18 января. На занятии новички узнают, как правильно участвовать в поисковых операциях в условиях города, какие навыки и экипировка для этого необходимы, и как взаимодействовать с командой.
Мероприятие пройдёт в штабе отряда по адресу: ул. Студенческая, 46. Начало — в 18:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
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