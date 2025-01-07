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В Свердловской области остаются пропавшими без вести 144 человека с прошлого года

11.44 Воскресенье, 12 января 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области подвёл итоги работы за 2024 год. За год поступила 1301 заявка на поиск пропавших. Среди них удалось найти живыми 879 человек, погибшими — 65. Родственники были найдены у 84 потерявшихся, ещё в 27 случаях личность установлена, но родных отыскать не удалось. В 102 заявках отряду пришлось отказать. 144 человека всё ещё числятся пропавшими. Трое направлены в программу «Жди меня».

В отряде подчёркивают, что работа по поискам тех, кто всё ещё числится пропавшим, продолжается. Волонтёры продолжают распространять ориентировки, проводить поисковые работы в автономных группах и проверять возможные свидетельства. Как отмечают представители отряда, «помочь может каждый», и команда нуждается в новых добровольцах.

Для всех, кто готов присоединиться к поисковой работе, «ЛизаАлерт» проведёт обучение 18 января. На занятии новички узнают, как правильно участвовать в поисковых операциях в условиях города, какие навыки и экипировка для этого необходимы, и как взаимодействовать с командой.

Мероприятие пройдёт в штабе отряда по адресу: ул. Студенческая, 46. Начало — в 18:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:54 В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
12:42 В Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма
11:44 В Свердловской области остаются пропавшими без вести 144 человека с прошлого года
11:07 В Екатеринбурге отметят Всемирный день логики: лекция о собаках и мастер-класс для любителей рассуждений
19:06 В Екатеринбурге и Сысерти пройдут Бажовские дни с 24 по 29 января
16:37 Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию
14:39 В Свердловской области задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражи автомобилей
14:25 Депутат Госдумы направил в военную прокуратуру новые запросы по поводу Дома офицеров в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбург доставили более 11 миллионов насекомых и клещей
13:08 Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности
12:39 Уральский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест в 2025 году
12:07 Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют в феврале
11:48 Водители жалуются на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области
11:35 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
11:20 Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга
21:16 Двое погибших — таков печальный итог 14 пожаров в Свердловской области
20:40 За наркоту у свердловчанина конфисковали автомобиль с «закладкой» в фаре
20:17 В Екатеринбурге подвели итоги «Комендантского патруля»
19:25 Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию
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