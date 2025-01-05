Рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживаются из-за снегопада

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Утренний рейс R3-467 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, запланированный на 11:40, задержан на 6 часов 20 минут из-за сложных погодных условий. Как следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолёт планирует вылететь в 18:00.В районе аэропорта Пулково утром выпал обильный снег, что усложнило работу. Как сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, сотрудники воздушной гавани прилагают усилия для повышения коэффициента сцепления взлётно-посадочной полосы до нормативного уровня. Однако временные ограничения на приём и отправку рейсов остаются в силе, из-за чего некоторые самолёты направляются на запасные аэродромы.Кроме утреннего рейса, изменилось расписание ещё одного вылета в Петербург. Рейс U6-174, запланированный на 13:10, был перенесён на 14:45. Несмотря на сложные условия, в Кольцово сохраняются планы на вечерние рейсы в Санкт-Петербург — в 17:20, 18:20 и 22:25.