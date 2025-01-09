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Уральский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году количество бюджетных мест в Уральском федеральном университете увеличится на 1,8 %. Об этом сообщили в телеграм-канале УрФУ.
Теперь абитуриентам будет доступно 9 669 мест вместо 9 497, как это было годом ранее. На очной форме обучения число мест вырастет на 5,7 %.
Ранее мы писали, что студентов УрФУ отправляли на пересдачу из-за сбоев в работе браузера швейцарской разработки.
Теперь абитуриентам будет доступно 9 669 мест вместо 9 497, как это было годом ранее. На очной форме обучения число мест вырастет на 5,7 %.
Ранее мы писали, что студентов УрФУ отправляли на пересдачу из-за сбоев в работе браузера швейцарской разработки.
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