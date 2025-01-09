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В Екатеринбурге вместо ТЦ «Дирижабль» планируют построить квартал со смешанной застройкой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На месте торгового центра «Дирижабль» в Ботаническом районе Екатеринбурга появится квартал многофункциональной застройки. Об этом сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Руслан Габдрахманов в своём телеграм-канале.
По словам Габдрахманова, новый квартал объединит жилую, коммерческую и общественную функции. «Помимо жилья, там будут офисы, ритейл и площади, связанные с образованием», — пояснил он. Чиновник отметил, что трансформация торговых центров в многофункциональные кварталы — это тренд, который активно развивается не только в России, но и за рубежом. В качестве примера он привёл одну из европейских стран, где вместо стадиона построили многофункциональную жилую застройку.
По словам Габдрахманова, новый квартал объединит жилую, коммерческую и общественную функции. «Помимо жилья, там будут офисы, ритейл и площади, связанные с образованием», — пояснил он. Чиновник отметил, что трансформация торговых центров в многофункциональные кварталы — это тренд, который активно развивается не только в России, но и за рубежом. В качестве примера он привёл одну из европейских стран, где вместо стадиона построили многофункциональную жилую застройку.
В соответствии с генеральным планом, на месте "Дирижабля" запланирована смешанная застройка. Сейчас выдано разрешение на разработку проекта планировки. В рамках этого проекта будут определены основные параметры, функции и сроки реализации,
— добавил Габдрахманов
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