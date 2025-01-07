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В Екатеринбурге подвели итоги «Комендантского патруля»
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В Екатеринбурге подвели итоги профилактической операции «Комендантский патруль», которая проходила во время новогодних и рождественских каникул. Она проводилась совместными усилиями местной полиции, Росгвардии, комиссий по делам несовершеннолетних, а также представителей органов образования, здравоохранения и социальной политики.
Основной целью операции было предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних и защита их самих от возможных преступлений. В ходе рейдов полицейские и представители других ведомств проверили более 500 мест, где в неурочное время могли находиться подростки: дворы, подъезды, стройки, заброшенные здания, торговые центры и другие общественные места. Было обнаружено 56 подростков, пребывавших на улице без сопровождения взрослых. Не достигли шестнадцатилетия 38 из них.
Полицейские провели беседы с подростками и их родителями, напомнив о важности соблюдения закона, личной безопасности и ответственности за нарушение комендантского часа. Также сотрудники полиции предупредили о последствиях самовольных уходов из дома: подростки могут быть поставлены на учет, а их родители — привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
В ходе операции выявлено и 11 административных правонарушений, совершенных подростками. Например, в Железнодорожном районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2111», за рулем которого находился несовершеннолетний. Подросток объяснил, что купил машину и хотел перегнать её домой, хотя права на управление у него ещё не было. Его приятель, также несовершеннолетний, находился в салоне. Юный водитель привлечён к административной ответственности.
Кроме того, в ходе «Комендантского часа» полицейские зафиксировали два факта продажи алкоголя несовершеннолетним в магазинах на улицах Блюхера и Предельной. Продавцы, нарушившие закон, были привлечены к ответственности.
Основной целью операции было предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних и защита их самих от возможных преступлений. В ходе рейдов полицейские и представители других ведомств проверили более 500 мест, где в неурочное время могли находиться подростки: дворы, подъезды, стройки, заброшенные здания, торговые центры и другие общественные места. Было обнаружено 56 подростков, пребывавших на улице без сопровождения взрослых. Не достигли шестнадцатилетия 38 из них.
Полицейские провели беседы с подростками и их родителями, напомнив о важности соблюдения закона, личной безопасности и ответственности за нарушение комендантского часа. Также сотрудники полиции предупредили о последствиях самовольных уходов из дома: подростки могут быть поставлены на учет, а их родители — привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.
В ходе операции выявлено и 11 административных правонарушений, совершенных подростками. Например, в Железнодорожном районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2111», за рулем которого находился несовершеннолетний. Подросток объяснил, что купил машину и хотел перегнать её домой, хотя права на управление у него ещё не было. Его приятель, также несовершеннолетний, находился в салоне. Юный водитель привлечён к административной ответственности.
Кроме того, в ходе «Комендантского часа» полицейские зафиксировали два факта продажи алкоголя несовершеннолетним в магазинах на улицах Блюхера и Предельной. Продавцы, нарушившие закон, были привлечены к ответственности.
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