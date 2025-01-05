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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют в феврале
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из аэропорта Кольцово в столицу Бурятии. Полёты начнутся 21 февраля и будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам.
Вылет из Екатеринбурга запланирован на 22:45, а время в пути составит чуть более четырёх часов.
Напомним, что недавно в Кольцово направление полётов в Камбоджу закрыли из-за невостребованности.
Вылет из Екатеринбурга запланирован на 22:45, а время в пути составит чуть более четырёх часов.
Напомним, что недавно в Кольцово направление полётов в Камбоджу закрыли из-за невостребованности.
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