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53 городских округа Свердловской области превратились в «муниципальные округа»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 53 городских округа с 1 января 2025 года стали «муниципальными округами». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Статус образований изменили после того как в федеральных нормативных актах закрепили понятия «муниципальный округ» и «городской округ», согласно котором округ может считаться городским, если он состоит из одного или нескольких населённых пунктов и если две трети населения проживают в городах либо городских населённых пунктах.
Статус образований изменили после того как в федеральных нормативных актах закрепили понятия «муниципальный округ» и «городской округ», согласно котором округ может считаться городским, если он состоит из одного или нескольких населённых пунктов и если две трети населения проживают в городах либо городских населённых пунктах.
«В Свердловской области ранее насчитывалось 68 городских округов, но этому требованию соответствовало только 15. Изменения – формальные и скажутся лишь на официальных документах»,
– пояснили в ДИПе.
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