В Екатеринбурге задержали водителя и пассажира на угнанном ВАЗ после погони со стрельбой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 12 января, сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали 21-летнего водителя и его 18-летнего пассажира после длительного преследования. В ходе операции полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить угнанный автомобиль ВАЗ-21110.Инцидент начался около двух часов ночи на улице Малышева, где сотрудники ДПС потребовали остановиться для проверки документов. Водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. В ходе преследования автомобиль двигался по ул. Высоцкого, 40 лет Комсомола, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, Панельная.Несмотря на предупреждения через громкоговоритель, водитель продолжал движение. В районе дома № 66 по улице 40 лет Комсомола автоинспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух. Однако машина не остановилась, и полицейские выстрелили по её колёсам. Автомобиль удалось остановить в районе дома № 45 по улице Библиотечная.Проверка показала, что автомобиль находится в угоне. Задержанных доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства.На водителя составлены административные материалы за отказ от остановки и прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.25 и ст. 12.26 КоАП РФ).Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.