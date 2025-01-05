В Свердловской области задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражи автомобилей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области задержан мужчина, разыскиваемый по обвинению в серии краж автомобилей. По информации МО МВД России «Каменск-Уральский», оперативники совместно с коллегами из ОМВД России «Сухоложский» и ОМВД России «Пышминский» установили местонахождение подозреваемого и задержали его в посёлке Пышма.Мужчина, 1990 года рождения, ранее судимый за покушение на убийство, оказался причастен к нескольким преступлениям, связанным с угоном автомобилей. Одним из его преступлений стала кража автомобиля Lexus RX 350 с парковки торгового центра в Каменске-Уральском в сентябре 2023 года. В том же году он похитил несколько дорогих машин в Камышлове и Сухом Логу. Последний угон был совершен в декабре 2024 года в Сухом Логу.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится проверка на его возможное участие в преступлениях, совершенных в других регионах России.