В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Движение транспорта по улице Цвиллинга в Екатеринбурге, в районе дома № 53, будет закрыто до 3 марта. Такое решение приняли специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (АО «ЕТК») в связи с реконструкцией участка тепломагистрали.Как сообщает Департамент информационной политики региона, для автомобилистов предложены пути объезда через улицу Циолковского и переулок Переходной. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.Изначально планировалось, что перекрытие улицы Цвиллинга продлится с 2 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.