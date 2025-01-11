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В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Движение транспорта по улице Цвиллинга в Екатеринбурге, в районе дома № 53, будет закрыто до 3 марта. Такое решение приняли специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (АО «ЕТК») в связи с реконструкцией участка тепломагистрали.
Как сообщает Департамент информационной политики региона, для автомобилистов предложены пути объезда через улицу Циолковского и переулок Переходной. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.
Изначально планировалось, что перекрытие улицы Цвиллинга продлится с 2 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.
Как сообщает Департамент информационной политики региона, для автомобилистов предложены пути объезда через улицу Циолковского и переулок Переходной. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.
Изначально планировалось, что перекрытие улицы Цвиллинга продлится с 2 декабря 2024 года по 20 января 2025 года.
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