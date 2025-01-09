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В Екатеринбург доставили более 11 миллионов насекомых и клещей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В аэропорт Кольцово прибыло 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Они были доставлены из Московской области для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Уральское управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, поставка прошла с соблюдением всех требований. Груз сопровождали необходимые ветеринарные документы. В ходе проверки специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора не выявили нарушений.
Энтомофагов используют для борьбы с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.
По данным ведомства, поставка прошла с соблюдением всех требований. Груз сопровождали необходимые ветеринарные документы. В ходе проверки специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора не выявили нарушений.
Энтомофагов используют для борьбы с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.
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