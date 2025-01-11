В Каменске-Уральском в течение трёх дней будут периодически отключать электричество

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском в течение трёх дней будут периодически отключать электроэнергию из-за оперативных переключений и ремонтных работ. Информацию предоставили в Каменск-Уральском РКЭС АО «РСК».— кратковременные отключения по следующим адресам многоквартирных домов:— ул. Гагарина, дома 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42;— ул. Стахановская, дома 1, 3;— ул. Попова, дома 3, 9, 11, 12, 15, 17, 19;— ул. Алюминиевая, дома 33, 35, 37;— ул. Каменская, дома 22, 24, 26, 28, 32.— плановые ремонтные работы. Отключения затронут частные дома по адресам:— ул. Знаменская, дома 46, 30, 28, 24, 23;— ул. Первомайская, дома 70А, 70Б, 70, 68А, 68, 66, 64А, 64Б, 64В, 64, 62А, 63, 67, 69, 74, 76.— отключения по частным домам:— ул. Знаменская, дома 7–23 (нечётные), 24–48 (чётные);— ул. Первомайская, дома 45–76.