Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Житель Екатеринбурга осуждён на 7 лет колонии строгого режима за избиение, приведшее к смерти. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью.Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл 10 февраля 2024 года в квартире на севере города во время застолья с употреблением алкоголя. Когда спиртное закончилось, один из гостей отправился за добавкой. Сожительница подсудимого собиралась выйти из квартиры, что вызвало приступ ревности у мужчины. Он напал на одного из гостей и нанёс ему более 50 ударов руками и ногами.По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире сильно избитого мужчину. Подсудимый сначала пытался оправдаться, но его объяснения не звучали правдоподобно. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.В рамках расследования уголовного дела следователи провели комплексные экспертизы, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. Эксперты подтвердили, что мужчина осознавал свои действия и был признан вменяемым.Суд вынес приговор: мужчина проведёт 7 лет в исправительной колонии строгого режима.