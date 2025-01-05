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Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Житель Екатеринбурга осуждён на 7 лет колонии строгого режима за избиение, приведшее к смерти. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью.
Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл 10 февраля 2024 года в квартире на севере города во время застолья с употреблением алкоголя. Когда спиртное закончилось, один из гостей отправился за добавкой. Сожительница подсудимого собиралась выйти из квартиры, что вызвало приступ ревности у мужчины. Он напал на одного из гостей и нанёс ему более 50 ударов руками и ногами.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире сильно избитого мужчину. Подсудимый сначала пытался оправдаться, но его объяснения не звучали правдоподобно. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.
В рамках расследования уголовного дела следователи провели комплексные экспертизы, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. Эксперты подтвердили, что мужчина осознавал свои действия и был признан вменяемым.
Суд вынес приговор: мужчина проведёт 7 лет в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл 10 февраля 2024 года в квартире на севере города во время застолья с употреблением алкоголя. Когда спиртное закончилось, один из гостей отправился за добавкой. Сожительница подсудимого собиралась выйти из квартиры, что вызвало приступ ревности у мужчины. Он напал на одного из гостей и нанёс ему более 50 ударов руками и ногами.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире сильно избитого мужчину. Подсудимый сначала пытался оправдаться, но его объяснения не звучали правдоподобно. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.
В рамках расследования уголовного дела следователи провели комплексные экспертизы, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. Эксперты подтвердили, что мужчина осознавал свои действия и был признан вменяемым.
Суд вынес приговор: мужчина проведёт 7 лет в исправительной колонии строгого режима.
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