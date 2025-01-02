Возрастное ограничение 18+

Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга

11.20 Суббота, 11 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге завершено строительство нового участка улицы Архангела Михаила, который теперь соединяет её с Объездной. Как сообщили в Департаменте информационной политики региона, этот проект призван разгрузить движение на пересечении улиц Светлореченская и Архангела Михаила.

Продление ранее тупиковой улицы до Объездной магистрали позволит разделить транспортные потоки, направляющиеся к Широкой Речке и Чусовскому тракту.

Новый участок завершает очередной этап строительства спортивного квартала «Архангел Михаил». Внутри комплекса появятся залы для единоборств, кроссфита, фитнес-клуб на 450 человек, крупнейший в России подземный тир и паркинг на 600 мест. Ещё одной особенностью станет первый на Урале крытый экстрим-парк.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В первый день года с улиц Екатеринбурга вывезли больше 3 тысяч тонн снега
02 января 2025
3,4 миллиарда рублей потратят «Россети» на обновление ЛЭП возле «путинского автобана» на Урале
07 января 2025
Проект первого этапа реконструкции ЕКАД утверждён
05 января 2025
Малыш из Камышлова управлял поездом в рамках новогодней акции «Ёлка желаний»
03 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:08 Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности
12:39 Уральский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест в 2025 году
12:07 Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют в феврале
11:48 Водители жалуются на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области
11:35 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
11:20 Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга
21:16 Двое погибших — таков печальный итог 14 пожаров в Свердловской области
20:40 За наркоту у свердловчанина конфисковали автомобиль с «закладкой» в фаре
20:17 В Екатеринбурге подвели итоги «Комендантского патруля»
19:25 Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию
19:07 На трассе Пермь – Екатеринбург движение пущено в реверсивном режиме
18:53 В Екатеринбурге выявлены нарушения при содержании дорог зимой
17:46 Температурные качели прогнозируется синоптиками в Свердловской области
17:33 В Екатеринбурге суд встал на сторону боровшихся против точечной застройки жителей Пионерского
17:10 Спрос на услуги прачечных в Екатеринбурге за год вырос более чем в четыре раза
16:53 В свердловском сервелате обнаружили антибиотики
16:07 В Артёмовском 15-летняя девочка ушла гулять и не вернулась
15:50 Суд оставил главу Артёмовского городского округа под стражей
15:18 Спасатели напомнили о четырёх опасных водоёмах Свердловской области
13:59 СМИ сообщают о напряжённом разговоре по телефону перед покушением на убийство детей в Красноуральске
13:32 Уральские учёные предложили перерабатывать пластик с помощью радиации
13:02 В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу за осквернение символа воинской славы
12:07 У порезавшей детей и покончившей с собой матери из Красноуральска были долги
11:41 На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка
11:16 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство детей
10:50 СМИ сообщают о порезавшей детей и покончившей с собой матери в Красноуральске
Все новости Свердловской области
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
Все новости России и мира
13:08 Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности
12:39 Уральский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест в 2025 году
12:07 Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют в феврале
11:48 Водители жалуются на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области
11:35 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
11:20 Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга
21:16 Двое погибших — таков печальный итог 14 пожаров в Свердловской области
20:40 За наркоту у свердловчанина конфисковали автомобиль с «закладкой» в фаре
20:17 В Екатеринбурге подвели итоги «Комендантского патруля»
19:25 Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию
19:07 На трассе Пермь – Екатеринбург движение пущено в реверсивном режиме
18:53 В Екатеринбурге выявлены нарушения при содержании дорог зимой
17:46 Температурные качели прогнозируется синоптиками в Свердловской области
17:33 В Екатеринбурге суд встал на сторону боровшихся против точечной застройки жителей Пионерского
17:10 Спрос на услуги прачечных в Екатеринбурге за год вырос более чем в четыре раза
16:53 В свердловском сервелате обнаружили антибиотики
16:07 В Артёмовском 15-летняя девочка ушла гулять и не вернулась
15:50 Суд оставил главу Артёмовского городского округа под стражей
15:18 Спасатели напомнили о четырёх опасных водоёмах Свердловской области
13:59 СМИ сообщают о напряжённом разговоре по телефону перед покушением на убийство детей в Красноуральске
13:32 Уральские учёные предложили перерабатывать пластик с помощью радиации
13:02 В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу за осквернение символа воинской славы
12:07 У порезавшей детей и покончившей с собой матери из Красноуральска были долги
11:41 На Арамильском тракте на Chevrolet Aveo разбилась 26-летняя девушка
11:16 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство детей
10:50 СМИ сообщают о порезавшей детей и покончившей с собой матери в Красноуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK