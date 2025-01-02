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Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершено строительство нового участка улицы Архангела Михаила, который теперь соединяет её с Объездной. Как сообщили в Департаменте информационной политики региона, этот проект призван разгрузить движение на пересечении улиц Светлореченская и Архангела Михаила.
Продление ранее тупиковой улицы до Объездной магистрали позволит разделить транспортные потоки, направляющиеся к Широкой Речке и Чусовскому тракту.
Новый участок завершает очередной этап строительства спортивного квартала «Архангел Михаил». Внутри комплекса появятся залы для единоборств, кроссфита, фитнес-клуб на 450 человек, крупнейший в России подземный тир и паркинг на 600 мест. Ещё одной особенностью станет первый на Урале крытый экстрим-парк.
Продление ранее тупиковой улицы до Объездной магистрали позволит разделить транспортные потоки, направляющиеся к Широкой Речке и Чусовскому тракту.
Новый участок завершает очередной этап строительства спортивного квартала «Архангел Михаил». Внутри комплекса появятся залы для единоборств, кроссфита, фитнес-клуб на 450 человек, крупнейший в России подземный тир и паркинг на 600 мест. Ещё одной особенностью станет первый на Урале крытый экстрим-парк.
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