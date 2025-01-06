За наркоту у свердловчанина конфисковали автомобиль с «закладкой» в фаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Артемовский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 Уголовного Кодекса РФ). Преступление было раскрыто благодаря оперативным действиям сотрудников полиции.Как установлено судом, обвиняемый приобрёл наркотическое средство через интернет с помощью смартфона. Чтобы избежать обнаружения, он спрятал свёрток с запрещённым веществом в переднюю фару своего автомобиля. Однако это не помогло — наркотики были обнаружены и изъяты при задержании, а сам автовладелец с пагубными пристрастиями отправлен под суд.Судья назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меж тем, прокуратура указала на необходимость изъятия автомобиля, использованного для сокрытия наркотиков. После апелляционного представления Артемовской городской прокуратуры Свердловский областной суд постановил взыскать с осуждённого сумму, равную стоимости проданного автомобиля, — более 600 тысяч рублей. Решение признано законным и обоснованным.