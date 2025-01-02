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Депутат Госдумы направил в военную прокуратуру новые запросы по поводу Дома офицеров в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских вновь обратился в военную прокуратуру по поводу состояния Окружного дома офицеров ЦВО.
Запросы, по словам Альшевских, были направлены накануне Нового года. Он выложил в своём телеграм-канале один из ответов военного прокурора, из которого следует, что по обращению проводится проверка.
По всей видимости единоросс имеет в виду проблемы, о которых Вечерние ведомости писали в конце декабря. Тогда, напомним, эксперт общественной палаты Свердловской области Наталья Дерябина обратила внимание областного Роспотребнадзора на низкую температуру в залах ОДО из-за сломавшейся установки по нагнетанию тёплого воздуха в подвале здания. К слову, Роспотребнадзор ответил, что этот вопрос не в его компетенции — перенаправив обращение в федеральное государственное казенное учреждение «1026 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора военного округа» Минобороны России (ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ).
Что касается пожарной безопасности, то, по нашим данным, в здании ОДО устарела система противопожарной защиты, а местами она вовсе не функционирует, при этом чтобы смонтировать новую, необходимо получить согласования у Свердлохранкультуры. Свердлохранкультура в свою очередь настаивает на необходимости срочной реставрации здания из-за его предаварийного состояния.
«Предаварийное состояние – не единственная проблема здания Дома офицеров. Дополнительные запросы посвятил возможным нарушениям пожарной безопасности и температурного режима. Основывался на экспертных мнениях»,
— написал парламентарий.
Запросы, по словам Альшевских, были направлены накануне Нового года. Он выложил в своём телеграм-канале один из ответов военного прокурора, из которого следует, что по обращению проводится проверка.
Фото: телеграм-канал Андрея Альшевских
По всей видимости единоросс имеет в виду проблемы, о которых Вечерние ведомости писали в конце декабря. Тогда, напомним, эксперт общественной палаты Свердловской области Наталья Дерябина обратила внимание областного Роспотребнадзора на низкую температуру в залах ОДО из-за сломавшейся установки по нагнетанию тёплого воздуха в подвале здания. К слову, Роспотребнадзор ответил, что этот вопрос не в его компетенции — перенаправив обращение в федеральное государственное казенное учреждение «1026 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора военного округа» Минобороны России (ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ).
Сломавшаяся установка по нагнетанию тёплого воздуха из теплопункта ОДО
Что касается пожарной безопасности, то, по нашим данным, в здании ОДО устарела система противопожарной защиты, а местами она вовсе не функционирует, при этом чтобы смонтировать новую, необходимо получить согласования у Свердлохранкультуры. Свердлохранкультура в свою очередь настаивает на необходимости срочной реставрации здания из-за его предаварийного состояния.
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