Двое погибших — таков печальный итог 14 пожаров в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Четырнадцать раз выезжали вчера на пожары специалисты по ликвидации огня в Свердловской области. Об этом свидетельствует сводка МЧС России. К сожалению, не обошлось без смертельных случаев.Оба пожара с летальными исходами произошли в разных населённых пунктах, но при множестве схожих обстоятельств. Один из них произошёл в Каменске-Уральском, где в квартире пятиэтажного дома на улице Шестакова загорелось имущество. Огонь разгулялся всего на 4 квадратных метрах жилой площади, но и этого ему хватило, чтобы погубить хозяина квартиры.Второй погибший был найден в селе Усть-Ницинском Слободо-Туринского муниципального района. Там горела одна из четырёх расположенных в доме квартир на улице Новой. Как и в Каменске-Уральске загорелось домашнее имущество. Как и в первом случае, огонь успел распространиться на 4 квадратных метра. Как и там, хозяин квартиры погиб в огне и дыму.Как отмечают в областном МЧС, в обоих трагических случаях четверга возгорания начинались из-за неосторожного обращения с огнём самих погибших.