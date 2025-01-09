Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в январские каникулы спасены 51 человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За период новогодних каникул в Свердловской области произошло 105 пожаров, 57 из которых случились в жилом секторе. По данным МЧС региона, при пожарах погибли четыре человека — это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, что на 37% ниже аналогичного показателя 2024 года. Были спасены 17 человек.
Кроме того, специалисты МЧС 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и других происшествий. В результате этих выездов были спасены 10 человек.
Особое внимание в праздники уделялось профилактике: в рамках мероприятий «Новый год» специалисты провели более 2200 проверок. Совместно с полицией было выявлено 27 точек продажи пиротехники без необходимой документации. По итогам рейдов возбуждено 13 административных дел.
Государственная инспекция по маломерным судам проверила 143 места массового выхода людей на лёд и 9 ледовых переправ. Зафиксирован один инцидент на воде: 3 января на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 24 человека, включая одного ребёнка.
Кроме того, специалисты МЧС 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и других происшествий. В результате этих выездов были спасены 10 человек.
Особое внимание в праздники уделялось профилактике: в рамках мероприятий «Новый год» специалисты провели более 2200 проверок. Совместно с полицией было выявлено 27 точек продажи пиротехники без необходимой документации. По итогам рейдов возбуждено 13 административных дел.
Государственная инспекция по маломерным судам проверила 143 места массового выхода людей на лёд и 9 ледовых переправ. Зафиксирован один инцидент на воде: 3 января на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 24 человека, включая одного ребёнка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
МЧС Свердловской области подсчитало новогодние происшествия
09 января 2025
09 января 2025
В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
12 января 2025
12 января 2025
В Свердловской области погиб человек при пожаре в жилом доме
07 января 2025
07 января 2025