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В Свердловской области в январские каникулы спасены 51 человек

13.50 Воскресенье, 12 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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За период новогодних каникул в Свердловской области произошло 105 пожаров, 57 из которых случились в жилом секторе. По данным МЧС региона, при пожарах погибли четыре человека — это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, что на 37% ниже аналогичного показателя 2024 года. Были спасены 17 человек.

Кроме того, специалисты МЧС 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и других происшествий. В результате этих выездов были спасены 10 человек.

Особое внимание в праздники уделялось профилактике: в рамках мероприятий «Новый год» специалисты провели более 2200 проверок. Совместно с полицией было выявлено 27 точек продажи пиротехники без необходимой документации. По итогам рейдов возбуждено 13 административных дел.

Государственная инспекция по маломерным судам проверила 143 места массового выхода людей на лёд и 9 ледовых переправ. Зафиксирован один инцидент на воде: 3 января на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 24 человека, включая одного ребёнка.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:42 В Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма
11:44 В Свердловской области остаются пропавшими без вести 144 человека с прошлого года
11:07 В Екатеринбурге отметят Всемирный день логики: лекция о собаках и мастер-класс для любителей рассуждений
19:06 В Екатеринбурге и Сысерти пройдут Бажовские дни с 24 по 29 января
16:37 Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию
14:39 В Свердловской области задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражи автомобилей
14:25 Депутат Госдумы направил в военную прокуратуру новые запросы по поводу Дома офицеров в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбург доставили более 11 миллионов насекомых и клещей
13:08 Екатеринбуржец получил 7 лет строгого режима за смертельное избиение на почве ревности
12:39 Уральский федеральный университет увеличил количество бюджетных мест в 2025 году
12:07 Прямые рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ стартуют в феврале
11:48 Водители жалуются на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области
11:35 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Цвиллинга до марта
11:20 Новый выезд на Объездную дорогу появился на юго-западе Екатеринбурга
21:16 Двое погибших — таков печальный итог 14 пожаров в Свердловской области
20:40 За наркоту у свердловчанина конфисковали автомобиль с «закладкой» в фаре
20:17 В Екатеринбурге подвели итоги «Комендантского патруля»
19:25 Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию
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