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В Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области стартует программа, направленная на развитие автомобильного туризма. Документ утверждён губернатором региона Евгением Куйвашевым. Он предусматривает комплексные меры для увеличения турпотока, улучшения качества придорожного сервиса и упрощения доступа к туристическим объектам. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Как отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, у региона есть все условия для такого проекта: развитая сеть автодорог, богатая история, природные достопримечательности и большое количество культурных объектов. Программа включает создание новых кемпингов, улучшение качества мобильной связи и установку понятной навигации вдоль трасс.
Среди мероприятий программы предусмотрены:
— расширение сети кемпингов и кемпстоянок;
— рекомендации для придорожных сервисов по обслуживанию туристов;
— создание парковочных зон у туристических объектов;
— обеспечение мобильной связью и интернетом приоритетных направлений;
— развитие туристско-рекреационных троп.
Как отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, у региона есть все условия для такого проекта: развитая сеть автодорог, богатая история, природные достопримечательности и большое количество культурных объектов. Программа включает создание новых кемпингов, улучшение качества мобильной связи и установку понятной навигации вдоль трасс.
Среди мероприятий программы предусмотрены:
— расширение сети кемпингов и кемпстоянок;
— рекомендации для придорожных сервисов по обслуживанию туристов;
— создание парковочных зон у туристических объектов;
— обеспечение мобильной связью и интернетом приоритетных направлений;
— развитие туристско-рекреационных троп.
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