В Свердловской области утвердили программу по развитию автомобильного туризма

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области стартует программа, направленная на развитие автомобильного туризма. Документ утверждён губернатором региона Евгением Куйвашевым. Он предусматривает комплексные меры для увеличения турпотока, улучшения качества придорожного сервиса и упрощения доступа к туристическим объектам. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.Как отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, у региона есть все условия для такого проекта: развитая сеть автодорог, богатая история, природные достопримечательности и большое количество культурных объектов. Программа включает создание новых кемпингов, улучшение качества мобильной связи и установку понятной навигации вдоль трасс.Среди мероприятий программы предусмотрены:— расширение сети кемпингов и кемпстоянок;— рекомендации для придорожных сервисов по обслуживанию туристов;— создание парковочных зон у туристических объектов;— обеспечение мобильной связью и интернетом приоритетных направлений;— развитие туристско-рекреационных троп.