Родственникам погибшего на железной дороге молодого человека выплатят компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В мае 2023 года на перегоне «Ивдель-2 – Першино» Свердловской железной дороги произошёл трагический случай. Грузовым поездом был смертельно травмирован 18-летний местный житель. В связи с этим инцидентом прокуратура предприняла меры для защиты прав семьи погибшего.Согласно Гражданскому кодексу РФ, организации и лица, чья деятельность связана с повышенной опасностью, обязаны возмещать вред, причинённый в результате использования таких объектов. Железнодорожный транспорт относится к категории источников повышенной опасности. На основании этого Серовский транспортный прокурор подал иск в интересах родителей и сестры погибшего молодого человека. В суде прокурор требовал взыскания компенсации морального вреда с владельца подвижного состава — открытого акционерного общества «РЖД».Как стало известно сегодня, из сообщений от Уральской транспортной прокуратуры, Ивдельский районный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования. Решением суда семья погибшего получит компенсацию в размере свыше 575 тысяч рублей. Выплата будет осуществлена за счёт средств компании.