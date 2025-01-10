Возрастное ограничение 18+
Водители жалуются на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Читатели Вечерних ведомостей пожаловались на плохую уборку снега на трассе М-12 в Свердловской области.
«На дороге каша, одна полоса вообще занесена снегом, что на неё опасно заезжать, только после Ревды [при движении в сторону Екатеринбурга] более-менее почищена проезжая часть», — сказал водитель, совершающий поездки по маршруту Красноуфимск — Екатеринбург.
Напомним, вчера на 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в Нижнесергинском районе Свердловской области произошло сразу три ДТП, из-за которых пришлось частично или полностью перекрывать движение по М-12.
«На дороге каша, одна полоса вообще занесена снегом, что на неё опасно заезжать, только после Ревды [при движении в сторону Екатеринбурга] более-менее почищена проезжая часть», — сказал водитель, совершающий поездки по маршруту Красноуфимск — Екатеринбург.
Напомним, вчера на 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в Нижнесергинском районе Свердловской области произошло сразу три ДТП, из-за которых пришлось частично или полностью перекрывать движение по М-12.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию