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Собственнику грузовика, попавшего в ДТП с четырьмя погибшими, предъявили обвинение
Фото: Нижнесергинский районный суд
Собственнику грузовика, который столкнулся с Land Rover на трассе под Нижними Сергами, Евгению Баранкову предъявили обвинение.
Ему вменяют часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Судья избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 августа 2026 года, отказав в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу.
По версии следствия, Баранков допустил к управлению технически неисправным грузовиком неоформленного водителя.
Напомним, ДТП, о котором идёт речь, произошло 31 мая на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Нижние Серги». У грузовика Volvo лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, по которой ехал Land Rover. В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле: четыре человека, включая несовершеннолетнего, и собака. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ему вменяют часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Судья избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 августа 2026 года, отказав в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу.
По версии следствия, Баранков допустил к управлению технически неисправным грузовиком неоформленного водителя.
«По данным предварительного расследования, являясь директором ООО "Автомобилист", он допустил к эксплуатации грузовой автомобиль "Volvo", не прошедший обязательный технический осмотр. Кроме того, Баранков привлёк для перевозки щебня водителя Ивана Могильникова без официального трудоустройства и без заключения какого-либо договора»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, ДТП, о котором идёт речь, произошло 31 мая на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Нижние Серги». У грузовика Volvo лопнуло колесо, и он выехал на встречную полосу, по которой ехал Land Rover. В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле: четыре человека, включая несовершеннолетнего, и собака. Мероприятие для возрастной категории 18+
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