В Екатеринбурге рассмотрят иск о изъятии более 500 млн, полученных коррупционным путём
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 4 июня рассмотрит иск об изъятии в пользу государства более 500 миллионов рублей, которые, по версии истца, были получены коррупционным путём.
Среди ответчиков – 17 физических и 5 юридических лиц. В их числе бывший заместитель министра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, экс-глава Дегтярска Вадим Пильников и его бывший заместитель Виктор Солдатов, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Истец требует обратить в доход государства денежные средства на банковских счетах ответчиков, которые, по данным материалов дела, были получены незаконно. В качестве обеспечительных мер суд уже наложил арест на имущество фигурантов.
Заседание назначено на 4 июня в 9.30.
Напомним, экс-мэру Пильникову назначили 10 лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве, бывшему вице-мэру Солдатову – 3,5 года строгого режима. Бывший замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда объявлен в розыск.
