Несколько крупных пожаров произошло в Свердловской области за сутки

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 23 пожара, семь из которых произошли в жилом секторе, сообщили в МЧС России по Свердловской области. Среди наиболее крупных возгораний оказался пожар в Березовском, где на улице Березовский тракт загорелись пристрой к гаражу, пиломатериалы на открытой площадке и склад.Площадь пожара в Березовском составила 500 кв. м. Возгорание ликвидировали за 57 минут, на месте работали 26 специалистов и 8 единиц техники. Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС России по Свердловской области.Еще один крупный пожар произошелв селе Поташка Артинского муниципального округа. Сообщение о возгорании на улице 8 Марта поступило в 03.10. Огонь охватил частный жилой дом и надворные постройки, площадь пожара составила 300 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 04.45, проливку и разбор конструкций завершили в 07.10.В Первоуральском муниципальном округе в одном из садовых товариществ сгорели садовый дом, баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 98 кв. м. На месте работали 18 человек и 5 единиц техники.В МЧС России по Свердловской области также сообщили, что неосторожное обращение с огнем стало причиной 13% пожаров за сутки, а поджоги привели к 8% возгораний.Мероприятие для возрастной категории 18+