Свердловская область и Астана договорились о сотрудничестве в сфере туризма
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Центр развития туризма Свердловской области подписал соглашение о сотрудничестве с центром развития туризма Astana Tourism. Документ предусматривает развитие контактов между туроператорами и увеличение взаимного туристического потока, сообщает информационный портал Свердловской области. Подписание состоялось 22 мая в рамках роуд-шоу, посвящённого туристическим возможностям Астаны.
Как отмечается, Казахстан остаётся одним из основных направлений въездного туризма в Свердловскую область. Одним из направлений сотрудничества станет образовательный туризм. В вузах региона сейчас обучаются более 600 граждан Казахстана. Кроме того, стороны планируют развивать промышленный и деловой туризм, а также поездки, связанные с культурными мероприятиями и отдыхом.
В правительстве Свердловской области сообщили, что следующим этапом сотрудничества могут стать разработка совместных маршрутов и запуск программ обмена туристическими группами.
