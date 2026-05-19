Свердловская область и Астана договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Центр развития туризма Свердловской области подписал соглашение о сотрудничестве с центром развития туризма Astana Tourism. Документ предусматривает развитие контактов между туроператорами и увеличение взаимного туристического потока, сообщает информационный портал Свердловской области. Подписание состоялось 22 мая в рамках роуд-шоу, посвящённого туристическим возможностям Астаны.Как отмечается, Казахстан остаётся одним из основных направлений въездного туризма в Свердловскую область. Одним из направлений сотрудничества станет образовательный туризм. В вузах региона сейчас обучаются более 600 граждан Казахстана. Кроме того, стороны планируют развивать промышленный и деловой туризм, а также поездки, связанные с культурными мероприятиями и отдыхом.В правительстве Свердловской области сообщили, что следующим этапом сотрудничества могут стать разработка совместных маршрутов и запуск программ обмена туристическими группами.Мероприятие для возрастной категории 18+