Жители Екатеринбурга планируют потратить на выпускной в среднем 65 000 рублей

Жители Екатеринбурга в среднем закладывают около 65 000 рублей на подготовку и проведение выпускного вечера для школьников. Об этом говорится в исследовании «Авито Товаров» и «Авито Услуг», посвящённом сезонным расходам родителей.По данным аналитиков, в среднем 22 000 рублей уходит на создание образа выпускника, ещё 28 000 рублей родители планируют направить на организацию праздника. Таким образом, общая сумма расходов составляет около 50 000 рублей, однако часть респондентов закладывает более высокие бюджеты.Большинство семей выбирают одежду для выпускного совместно с детьми или полностью доверяют выбор самим выпускникам. Чаще всего наряды покупают онлайн или в офлайн-магазинах, реже рассматривают ресейл или аренду.В Екатеринбурге около трети опрошенных планируют отметить выпускной в ресторане, часть ограничивается домашними встречами с семьёй, а некоторые выбирают формат школьного праздника или пикника. В среднем на организацию мероприятия закладывают около 28 000 рублей, включая аренду площадки, банкет и оформление.По итогам исследования, суммарные траты на выпускной в Екатеринбурге составляют около 65 000 рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+