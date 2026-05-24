Молодой водитель не справился с управлением и погиб вместе с другом в ДТП в Сухоложском районе

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью на трассе, соединяющей деревни Сергуловка и Маханово, в Сухоложском районе в 01.18 в ДТП на автомобиле ВАЗ погибли два молодых человека.По предварительным данным, 23-летний водитель двигался с превышением скорости и не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли водитель и его 24-летний пассажир.Оба скончались до прибытия бригады скорой помощи, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Известно, что оба молодых человека не были пристёгнуты ремнями безопасности, из-за чего их выбросило из автомобиля, когда он перевернулся. Также сообщается, что стаж водителя составлял пять лет. В каком состоянии он находился в момент ДТП, установит экспертиза. Мероприятие для возрастной категории 18+