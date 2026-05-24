Возрастное ограничение 18+
Молодой водитель не справился с управлением и погиб вместе с другом в ДТП в Сухоложском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью на трассе, соединяющей деревни Сергуловка и Маханово, в Сухоложском районе в 01.18 в ДТП на автомобиле ВАЗ погибли два молодых человека.
По предварительным данным, 23-летний водитель двигался с превышением скорости и не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли водитель и его 24-летний пассажир.
Оба скончались до прибытия бригады скорой помощи, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что оба молодых человека не были пристёгнуты ремнями безопасности, из-за чего их выбросило из автомобиля, когда он перевернулся. Также сообщается, что стаж водителя составлял пять лет. В каком состоянии он находился в момент ДТП, установит экспертиза. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По предварительным данным, 23-летний водитель двигался с превышением скорости и не справился с управлением: автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли водитель и его 24-летний пассажир.
Оба скончались до прибытия бригады скорой помощи, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Известно, что оба молодых человека не были пристёгнуты ремнями безопасности, из-за чего их выбросило из автомобиля, когда он перевернулся. Также сообщается, что стаж водителя составлял пять лет. В каком состоянии он находился в момент ДТП, установит экспертиза. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию