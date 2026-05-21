В Екатеринбурге 22-летнюю девушку подозревают в помощи телефонным мошенникам





– рассказали в МВД. «С её слов она была искренне уверена, что работает на какую-то страховую компанию. В ее телефоне сохранились переписки с "куратором", который был очень дружелюбен, интересовался её настроением, присылал гифки и анекдоты. Задержанная даже распечатала и подписала договор о найме на работу»,

Скрины: УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 22-летнюю девушку, подозреваемую в участии в схемах телефонных мошенников. У неё нашли 700 тысяч рублей, предположительно полученных от пенсионера.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, всё началось с обращения в полицию предпринимателя, занимающегося куплей-продажей автомобилей. Он сообщил о пенсионере, который продал ему машину по заниженной цене, что показалось ему подозрительным. Кроме того, у него вызвало беспокойство, что пожилой мужчина сразу передал деньги неизвестной девушке.В итоге девушку задержали с 700 тысячами рублей, которые пенсионер получил от продажи автомобиля. Уже в отделе полиции она рассказала, что выполняла поручения «работодателей». В её обязанности, по договорённости, входил сбор денежных средств для передачи другим «сотрудникам».Обманутого пенсионера также пригласили в полицию. Он рассказал, что был уверен, что переводит свои сбережения на «безопасные счета» ЦБ РФ. Всего пожилой человек вместе с супругой отдал мошенникам более 3,5 миллиона рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+