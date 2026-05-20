Свердловский омбудсмен предложила сделать бесплатным обучение русскому языку для детей мигрантов
Скриншот из программы «Акцент» на ОТВ
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире программы «Акцент» на ОТВ предложила сделать бесплатным обучение русскому языку для детей мигрантов.
По словам Татьяны Мерзляковой, сейчас такие курсы оплачиваются родителями. Она отметила, что считает важным расширять доступ к изучению русского языка и поддерживать его распространение.
Также омбудсмен выступила против инициативы депутата Сергея Павленко, который предложил разрешить мигрантам присутствовать на школьных экзаменах по русскому языку. По её мнению, экзамены должны быть едиными для всех, независимо от статуса и гражданства. Она добавила: «Я большой сторонник того, чтобы русский язык появлялся снова в том объёме, в котором он был в нашем мире».
Ранее в программе «Акцент» замминистра образования Свердловской области Ольга Бабченко сообщала, что из 1 475 детей мигрантов, прошедших тестирование, с заданиями справились 780 человек. Также она отмечала, что информацию о детях-иностранцах, которые не сдали тест по русскому языку, будут передавать в полицию «для уточнения планов».
Самое страшное, что при сохранении русского языка, например, в Узбекистане многие школы сохранили русский язык. Многие школы считают себя русскими. Молодёжь вдруг захотела идти в школы со специализацией на английском языке, потому что потом будет учиться, начиная от Японии и заканчивая Парижем. Поэтому мы не должны таким образом сами себе усугублять ситуацию
— сказала Татьяна Мерзлякова
