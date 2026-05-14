Похитителя глухонемой девочки признали виновным в Екатеринбурге
Фото: Октябрьский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге мужчину, который 14 февраля 2025 года похитил глухонемую девочку, признали виновным и отправили в колонию на шесть лет.
Напомним, похитив ребёнка, мужчина привёл девочку домой, однако супруга не разрешила ему впустить в квартиру несовершеннолетнюю, поэтому её оставили за дверью. Похищенная переночевала в подъезде, а утром пришла в аптеку, чтобы попросить о помощи.
В суде мужчина не признал вину. Свой мотив он также объяснить не смог, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в похищении ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и приговорил к 6 годам в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей с осуждённого взысканы 160 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Приговор ещё может быть обжалован.
