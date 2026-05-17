Женщину спасли на пожаре в Екатеринбурге, за сутки в Свердловской области потушили 16 возгораний

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 16 пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. Один человек пострадал, ещё одного удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Менделеева. Огонь охватил 2 кв. метра. Специалисты МЧС России спасли женщину и передали её медикам, однако от госпитализации она отказалась. Возгорание ликвидировали за три минуты, на месте работали девять специалистов и три единицы техники. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.В Нижнем Тагиле в садовом товариществе «Ленинского района №1» произошёл крупный пожар: загорелись садовый дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.Как уточнили в МЧС России по Свердловской области, в 6% случаев причиной пожаров становилась неисправность газовой плиты, ещё в 6% случаев возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнём.Мероприятие для возрастной категории 18+