Администрация Екатеринбурга поддержала жителей против застройки территории «Дирижабля»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки поддержали позицию жителей, выступивших против застройки территории торгового центра «Дирижабль». Об этом пишет член комиссии по правилам землепользования и застройки, депутат гордумы от «Справедливой России» Денис Хаванцев. Заседание состоялось 22 мая.
Как сообщает депутат, в обсуждении приняли участие более 250 человек. Жители обращали внимание на высокую плотность существующей застройки в районе, дефицит парковочных мест и значительную нагрузку на социальную инфраструктуру.
Напомним, застройщик «Атлас девелопмент» планирует возвести на месте торгового центра несколько высотных жилых домов, а их жителям обещает новый переход к станции метро «Ботаническая».
