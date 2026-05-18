Похитителя проводов осудили в Каменске-Уральском
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, раньше мужчина работал электриком, поэтому знал, как правильно обрезать провода. Так, с начала 2023 года по август 2024 года он похищал медные кабели и алюминиевые провода, которые обеспечивали электроэнергией продуктовые магазины, аптеку и офис похоронной службы, покидая места преступлений незамеченным. Затем дома он обжигал добытый металл и сдавал его в пункты приёма.
«Наутро владельцы объектов восстанавливали энергоснабжение за свой счёт. Некоторые подвалы бывший электрик посещал неоднократно по отработанной схеме»,
– рассказали в пресс-службе.
Задержали похитителя проводов при попытке очередной кражи. Когда он забрался в подвал, сработала сигнализация и на место прибыли специалисты вневедомственной охраны.
Общий ущерб, который мужчина причинил предпринимателям за всё время, составил 48 тысяч рублей.
Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал мужчину виновным в 11 кражах (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и одном покушении на кражу (ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, ему назначили 430 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.
