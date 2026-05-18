Один из ресторанов Каменска-Уральского закрыли из-за угрозы санитарной безопасности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Судебные приставы в Каменске-Уральском приостановили работу ресторана «Сакварели» на 60 суток после решения суда. В заведении выявили грубые нарушения санитарных требований, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.По данным ведомства, в ресторане отсутствовали процедуры, обеспечивающие безопасность пищевой продукции, а планировка помещений не исключала пересечения потоков сырья и готовых блюд. Проверяющие также установили, что часть продуктов принимали без сопроводительных документов, а условия хранения не соответствовали требованиям.Среди нарушений, зафиксированных в заведении, в ГУФССП России по Свердловской области назвали отсутствие профессиональных дезинфицирующих средств, вместо которых использовалось бытовое средство «AOS», проблемы с маркировкой и документацией, перебои с водоснабжением на втором этаже, использование необработанных яиц, а также хранение продуктов в грязном и неотделанном подвальном помещении.Как отметили в ведомстве, выявленные нарушения создавали угрозу распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди посетителей и сотрудников. После вступления решения суда в силу приставы опечатали двери заведения и оборудование на 60 суток.Мероприятие для возрастной категории 18+