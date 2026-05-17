В Свердловской области ожидаются дожди и грозы при потеплении до 31°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с осадками и грозами на фоне постепенного повышения температуры. Прогноз составлен Уралгидрометцентром.в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Ветер западный и юго-западный 4–9 м/с, ночью порывы до 15–17 м/с. Температура ночью составит 11–16°, в горах и на севере до 6°, днём воздух прогреется до 23–28°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около 15°, днём до 27°.прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днём осадки усилятся до небольших и местами умеренных, возможны грозы. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью будет в пределах 11–16°, в горах и низинах до 6°, днём 25–30°. В Екатеринбурге ночью без осадков и около 15°, днём небольшой дождь и до 28°.сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём осадки в виде небольших и местами умеренных дождей с грозами. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, порывы до 15–18 м/с. Температура ночью 11–16°, днём 26–31°. В Екатеринбурге ночью без осадков около 15°, днём возможен небольшой дождь.Мероприятие для возрастной категории 18+