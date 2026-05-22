Большой лесной пожар в Ивдельском лесничестве локализовали
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Большой пожар в Ивдельском лесничестве, который накануне превысил 1,5 тысячи гектаров, локализовали, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Об этом губернатору доложил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. По его словам, с огнём продолжают бороться более 100 специалистов.
Напомним, что в прошлый четверг площадь пожара увеличилась со 130 до 800 гектаров к утру пятницы, затем – до 1 116 гектаров и через день достигла уже 1 500 гектаров.
«Остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара при помощи тяжёлой спецтехники, а также применению технологии встречного пала. Существенную роль сыграли вертолёты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на очаг возгорания более 60 тонн воды. Все продолжают работать на своих местах, чтобы ликвидировать этот лесной пожар»,
– сообщил Денис Мамонтов.
