Избившему табуреткой пенсионера первоуральцу-рецидивисту вынесли приговор
Фото: Первоуральский городской суд
Первоуральский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю Рустаму Сафину, который летом прошлого года избил табуреткой пожилого мужчина, а через 11 дней напал с ножом на своего собутыльника.
Первое преступление, виновным в котором его признали, произошло 7 августа 2025 года. В тот день Сафин был в гостях у 86-летнего пенсионера, которого, согласно материалам дела, восемь раз ударил по голове, чтобы украсть его деньги. Тогда дедушка поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, множеством гематом и ушибов, а его гость скрылся с похищенными 20 000 рублями.
Второй эпизод, который вменили Рустаму Сафину, зарегистрирован 18 августа того же года, когда он распивал спиртное со своими товарищами. В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт, и Сафин несколько раз ударил оппонента ножом.
В ходе судебного разбирательства подсудимый пояснил, что вину в разбое не признает, а причинение ножевых ранений считает самообороной. Во время застолья собутыльник якобы первый нанес ему удары по лицу и по голове, а затем пытался схватиться за нож, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал его виновным в обоих преступлениях: в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111УК РФ), и, учтя рецидив (В 2020 году он уже был осуждён по статье «о тяжком вреде»), назначил ему 11 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отмечается, что в 2020 году суд также приговаривал его к 11 годам лишения свободы, но в 2025 году Сафин освободился условно-досрочно.
Отмечается, что в 2020 году суд также приговаривал его к 11 годам лишения свободы, но в 2025 году Сафин освободился условно-досрочно.
