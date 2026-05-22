В Екатеринбурге начал работу проект «Лето на площади»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня стартовал проект «Лето на площади», который будет работать до 15 октября, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Центральная площадь города превратится в многофункциональное общественное пространство для отдыха и мероприятий.Накануне на площади появились настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также установили архитектурную подсветку с несколькими сценариями освещения, которая будет работать в вечернее время.На период работы пространства на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей. Площадку планируют задействовать и для городских событий, в том числе как одну из локаций фестиваля «Движение».Во второй половине сезона пространство станет спортивным. Здесь установят корты для игры в падел. Посетить их смогут как начинающие, так и опытные игроки, а первые сеансы в будние дни сделают бесплатными для всех желающих. Мероприятие для возрастной категории 18+