В Екатеринбурге начал работу проект «Лето на площади»

15.00 Суббота, 23 мая 2026
Фото Анны Иванюк на сайте мэрии Екатеринбурга
Сегодня стартовал проект «Лето на площади», который будет работать до 15 октября, сообщили в мэрии Екатеринбурга. Центральная площадь города превратится в многофункциональное общественное пространство для отдыха и мероприятий.

Накануне на площади появились настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также установили архитектурную подсветку с несколькими сценариями освещения, которая будет работать в вечернее время.

На период работы пространства на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей. Площадку планируют задействовать и для городских событий, в том числе как одну из локаций фестиваля «Движение».

Во второй половине сезона пространство станет спортивным. Здесь установят корты для игры в падел. Посетить их смогут как начинающие, так и опытные игроки, а первые сеансы в будние дни сделают бесплатными для всех желающих.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
17:31 В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 м/с
17:25 Администрация Екатеринбурга поддержала жителей против застройки территории «Дирижабля»
16:30 В лесу под Ивделем пропал мужчина во время тушения пожара
15:00 В Екатеринбурге начал работу проект «Лето на площади»
14:23 В Свердловской области режим беспилотной опасности действовал три часа
13:49 В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трамваев и троллейбусов из-за ремонта путей
12:43 В Екатеринбурге мотоциклист погиб после столкновения с «ГАЗелью» в Академическом районе
12:27 В Свердловской области площадь лесных пожаров превысила 1000 гектаров
21:02 В Екатеринбурге начали благоустраивать дворы
20:46 В Герценке расскажут о деревянных зданиях эпохи НЭПа у Царского моста
20:12 Свердловский областной суд подтвердил прекращение дела экс-директора завода «Исеть»
19:23 Театр Коляды готовится к проведению традиционного фестиваля
18:53 В Ленинском районе Екатеринбурга разыскивают пропавшую кошку
18:20 На станции Серов-Заводской выявлен опасный дефект
17:36 Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:10 Фейком о массовом списании средств со счетов пугают жителей Свердловской области
16:48 «Лето на Заводе» в Сысерти впервые продлится весь сезон
16:41 Соревнования для победивших онкологию детей прошли в Верхней Пышме
16:21 Десятилетний мальчик попал под машину в Дегтярске
15:28 Свердловские власти прокомментировали разгоревшийся пожар в Ивдельском лесничестве
15:06 Екатеринбуржца будут судить за оправдание терроризма в интернете
14:17 «ЛизаАлерт» и Авито дали советы по безопасному отдыху
14:06 В Екатеринбурге обсудят, как сократить ИТ-расходы предприятий без потери эффективности
13:30 Борца с наркотиками из нижнетагильского МВД обвинили в участии в преступном сообществе
13:00 Два ДТП с участием детей зарегистрировала ГИБДД Екатеринбурга 21 мая
