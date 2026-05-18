Учителя из екатеринбургской школы признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности





– сообщили в пресс-службе суда. «Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними либо в учреждениях для несовершеннолетних на срок 15 лет, с последующим ограничением свободы на срок 2 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде вынесли приговор педагогу екатеринбургской Детской хоровой школы № 2 Данилу Кириллову, обвиняемому в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних.По версии следствия, мужчина совершил подобное преступление против троих детей, чтобы удовлетворить свои половые потребности. Сам же Кириллов свою вину не признал, утверждая, что он ничего подобного не совершал.Учитель просил оправдать его, но суд, опираясь на показания свидетелей, признал его виновным в насильственных действиях против малолетних (п. «б» ч.4 ст.132; п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ) и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.Бывшего педагога взяли под стражу в зале суда.Отдельно отмечается, что суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+