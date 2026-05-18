Возрастное ограничение 18+
Учителя из екатеринбургской школы признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде вынесли приговор педагогу екатеринбургской Детской хоровой школы № 2 Данилу Кириллову, обвиняемому в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних.
По версии следствия, мужчина совершил подобное преступление против троих детей, чтобы удовлетворить свои половые потребности. Сам же Кириллов свою вину не признал, утверждая, что он ничего подобного не совершал.
Учитель просил оправдать его, но суд, опираясь на показания свидетелей, признал его виновным в насильственных действиях против малолетних (п. «б» ч.4 ст.132; п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ) и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Бывшего педагога взяли под стражу в зале суда.
Отдельно отмечается, что суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, мужчина совершил подобное преступление против троих детей, чтобы удовлетворить свои половые потребности. Сам же Кириллов свою вину не признал, утверждая, что он ничего подобного не совершал.
Учитель просил оправдать его, но суд, опираясь на показания свидетелей, признал его виновным в насильственных действиях против малолетних (п. «б» ч.4 ст.132; п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ) и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
«Также осуждённый лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними либо в учреждениях для несовершеннолетних на срок 15 лет, с последующим ограничением свободы на срок 2 года»,
– сообщили в пресс-службе суда.
Бывшего педагога взяли под стражу в зале суда.
Отдельно отмечается, что суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию