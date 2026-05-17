В Кировграде прокуратура проверяет обстоятельства нападения собаки на 3-летнего ребенка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Прокуратура города Кировграда организовала проверку после нападения безнадзорной собаки на 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По предварительным данным, 15 мая на улице Розы Люксембург в Кировграде собака напала на 3-летнего мальчика, который вышел на прогулку с братом. В результате инцидента у ребенка зафиксированы укусы в области головы, щеки и уха.В прокуратуре Свердловской области уточнили, что проверяются действия органов местного самоуправления по исполнению законодательства об обращении с безнадзорными животными, а также соблюдение норм по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.Также надзорное ведомство рассматривает вопрос о возможном обращении в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка при наличии соответствующего заявления законного представителя.Мероприятие для возрастной категории 18+